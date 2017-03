Judoka Margriet Bergstra (23) uit Lemmer heeft vrijdag brons gewonnen bij de Grand Prix judowedstrijd in Tblilisi in Georgië. Ze deed dat in de klasse tot 57 kilo. Ze verloor in de halve finale van de Russin Irina Zabloedina. In de strijd om het brons won ze van Khulan Tseregbaatar uit Mongolië.