"Impact van treinongeluk op machinisten is enorm"

Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk van afgelopen maandag in Harlingen wordt weer volop gesproken over de beveiliging van spoorwegovergangen. Wat een ongeluk doet met een machinist blijft soms echter onderbelicht.

De opvang van machinisten bij spoorbedrijven is goed, vindt Van de Mheen. Bij die bedrijven is al langer bekend hoe groot de invloed kan zijn van een treinaanrijding op de machinist en er wordt daarom hulp verleend als het nodig is. Hoeveel voorzorgsmaatregelen spoorbedrijven ook nemen, het is volgens Van de Mheen bijna niet te voorkomen dat er ongelukken gebeuren op spoorwegovergangen. "Wat je ook beveiligd, je zult het nooit echt helemaal kunnen voorkomen."