Schaatsers Sjoerd de Vries en Jesper Hospes moeten een nieuwe ploeg, want Team Victorie stopt ermee. Dat is vrijdag bekendgemaakt via schaatsen.nl. Michel Mulder was de kopman van de ploeg, maar hij kon dit seizoen niet meedoen met de top.

Alleen Marije Joling heeft bij de vrouwen nog aardige resultaten gehaald, zij werd Nederlands kampioene allround. De ploeg heeft het hele seizoen geprobeerd nieuwe sponsors te vinden, maar dat is niet gelukt.