Provincie praat in mei over weg Leeuwarden-Sneek

Gedeputeerde staten praten in mei over een betere verbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Dan wordt duidelijk over er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een hele nieuwe weg. Die suggestie deed burgemeester Apotheker van Súdwest-Fryslân, b.v. langs het spoor.

Inwoners van de dorpen in de regio zien dat niet zitten. Zij zijn bang dat ze overlast krijgen van een nieuwe weg over dat tracé. Een nieuwe weg moet de N354 vervangen.