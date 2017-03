Architecten kunnen werk indienen voor Abe Bonnema Prijs

Architecten kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Abe Bonnema Architectuurprijs. Ze kunnen de prijs winnen als ze in de afgelopen twee jaar een gebouw van architectonisch hoogwaardige kwaliteit hebben ontworpen, dat toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld kan dienen.

Gegadigden hebben tot eind juni de tijd om zich in te schrijven. Eind november wordt bekend wie gewonnen heeft. De prijs is genoemd naar de bekende Friese architect Abe Bonnema. Doel is om de kwaliteit van de architectuur in Nederland te stimuleren.