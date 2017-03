Bij de bruggen in Sneek zijn borden geplaatst die watertoeristen welkom heten in de stad. De toeristen worden doorverwezen naar de nieuwe toeristische website www.sneek.nl waar informatie te vinden is over alles dat er te doen is in de stad.

Op de borden staat ook hoe hoog de bruggen zijn. Het is de bedoeling dat vooral mensen met kleine bootjes en bijvoorbeeld kano's gestimuleerd worden om door te varen naar het centrum om daar te winkelen of een terrasje te pakken.