Subsidie aangevraagd voor monumentale kerken en kerkhoven

De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland heeft voor negentien rijksmonumentale gebouwen en kerkhoven in Fryslân subsidie aangevraagd. Het gaat om subsidie voor het onderhoud van bijvoorbeeld kerken en kerktorens. Er is ook subsidie aangevraagd voor gebouwen en hoven in Groningen en Drenthe. De stichting had ruim anderhalf miljoen euro kunnen aanvragen. Het volledige bedrag is evenwel niet nodig. De meeste gebouwen die in beheer zijn, zijn voldoende onderhouden.