Hoe de Friese vlag in een Bulgaarse videoclip belandde

"Het was een idee van mijn styliste. Toen zijn voorstelde om deze vlag te gebruiken in mijn videoclip, ging ik meteen akkoord. Vooral omdat ik de vlag heel mooi vond, vanwege de kleuren. Ik dacht eerst dat het een sjaal was in plaats van een vlag. Mijn styliste had het gekregen van haar vriend uit Nederland, maar ik wist niet dat het de vlag van Fryslân was." Of zou ze denken dat het hartjes zijn in plaats van pompeblêden vroegen wij ons op de redactie af. "Het zijn geen hartjes, toch?" antwoordt Dzhulia op onze vraag. Maar wat het precies is weet ze niet.

De zangeres kent Nederland wel, maar van Fryslân had ze nog nooit gehoord. De videoclip van 'Za Mene Kray Si' is intussen bijna 400.000 keer bekeken op YouTube. "Het nummer gaat over de liefde. Iets wat dit jaar speelde." En heeft het ook niets met Fryslân te maken. Maar ze weten in Bulgarije nu wel hoe de Friese vlag eruit ziet. "Ik zou het heel leuk vinden om een keer naar Fryslân te gaan, want ik geloof niet in toeval", zegt Dzhulia.