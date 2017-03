Werkstraf voor diefstal bij bouwmarkten

Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uren voor diefstal bij bouwmarkten in Fryslân. Met een maat sloeg hij vorig jaar zijn slag bij bouwmarkten in Franeker, Leeuwarden en Dokkum. De twee waren vooral uit op accuboormachines. De andere man werd vorig jaar al veroordeeld tot een jaar cel. Zijn straf is hoger, omdat hij een flink strafblad heeft. De Rotterdammer kreeg een werkstraf, omdat zijn rechtszaak lang op zich liet wachten en omdat hij intussen een baan heeft.