Nieuwe gemeentenaam Noardeast-Fryslân definitief vastgesteld

De nieuwe naam Noardeast-Fryslân is donderdagavond door de gemeenteraden Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland definitief vastgesteld. Tegelijk is ook het herindelingsadvies vastgesteld en dat is een tweede formele stap richting de herindeling die op 1 januari 2019 zal ingaan. Dit advies gaat nu naar het provinciehuis, dat het stuk met eventuele op- en aanmerkingen doorstuurt naar de minister. Die maakt er een wetsontwerp van. Als alles goed gaat, wordt het wetsontwerp in het voorjaar van 2018 aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.