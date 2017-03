Marga Waanders is aangewezen als nieuwe voorzitter van het bestuur van de FUMO, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. Ze neemt het voorzitterschap over van Isabelle Diks. Dit was al gepland en valt nu samen met de verkiezing van Diks als lid van de Tweede Kamer. Marga Waanders is burgemeester van de gemeente Dongeradeel.

De FUMO steunt alle 24 Friese gemeenten, de provincie en het waterschap bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.