"Je moet jezelf niet te serieus nemen, een ander ook niet"

Een marktkoopman wil proberen de klanten zaterdag te verbazen door te wisselen met collega's. Allemaal achter een andere kraam. Een ander herinnerde zich vooral grappen van vroeger en dat het zo'n feest was op school. ''Meester je hebt een gat in de broek!'' Anderen hebben er helemaal niets mee en voelen zich er zelfs ongemakkelijk onder. ''Ik heb er een hekel aan en word er gewoon boos van. Pas maar op.'' Hilarisch was het verhaal van iemand die haar trouwdag op 1 april had. Bijna alles ging mis die dag. Maar of het nu echt zo was, of dat ze ons ermee te pakken had, bleef onduidelijk.