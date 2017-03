Schooljeugd krijgt les over kastelen

De kinderen van basisschool De Swirrel uit Britsum waren vrijdagmorgen te gast op Dekemastate in Jelsum om daar kennis te maken met de geschiedenis van stinzen en staten. Het bezoek is onderdeel van een nieuw lesprogramma over stinzen en staten.

De kinderen gaan natuurlijk op bezoek, maar in de klas wordt ook aandacht geschonken aan het onderwerp. In Dekemastate deden ze o.a. een speurtocht, waarbij ze aan de hand van vragen van alles leerden over de geschiedenis van het gebouw en zijn vroegere bewoners.