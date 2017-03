Overbeek uit Rotstergaast wordt bondscoach reiningruiters

De 51-jarige Robert Overbeek uit Rotstergaast wordt bondscoach van de reiningruiters bij de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Hij neemt het stokje over van Dave Young. Reining is het dressuuronderdeel van het western rijden en gebaseerd op het oorspronkelijke werk van de cowboys in Amerika. Het heeft een pre-Olympische status.

Robert Overbeek heeft een bedrijf in Rotstergaast, waar hij ook paarden fokt voor de reiningsport. Verschillende paarden uit zijn fokkerij hebben op internationaal gepresteerd in de sport.