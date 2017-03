Kinderen van de hoogste groepen van de basisscholen in Súdwest-Fryslân zullen de komende tijd zoeken naar de blije vis. 'Op zoek naar de Blije Vis' is een lespakket dat helemaal gaat over de vismigratierivier. Die verbinding in de Afsluitdijk zorgt ervoor dat trekvissen heen en kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.

Vanwege die Afsluitdijk is dat al jarenlang niet mogelijk en dat had grote gevolgen voor de natuur.