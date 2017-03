Omwonenden: "Geen nieuwe weg tussen Sneek en Leeuwarden"

Er moet geen nieuwe weg komen tussen Sneek en Leeuwarden. Dat vinden de inwoners van de tien dorpen in Litterseradiel die volgend jaar overgaan naar de gemeente Leeuwarden. Ze willen dat de bestaande weg, de N354, veiliger wordt gemaakt. Dorpsbewoners maken zich zorgen over de nieuwe weg, want de aanleg daarvan zou heel wat consequenties kunnen hebben.