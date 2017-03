SC Heerenveen wil streep zetten onder slechte serie

Trainer Jurgen Streppel zal tegen Heracles Almelo waarschijnlijk geen veranderingen aanbrengen in zijn basiself. Dat betekent dat Morten Thorsby weer op het middenveld staat en Luciano Slagveer opnieuw de voorkeur krijgt boven Arber Zeneli. Dat laatste is opvallend, omdat de club afgelopen week aangegeven heeft dat het contract van Slagveer niet wordt verlengd. Streppel: "We willen de play-offs halen en dat doen we met de spelers die we ter beschikking hebben. Of ze nou weggaan of blijven.''