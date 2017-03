Bij de Iedyk in Jannum is vrijdagochtend een bestuurder met zijn auto in het water van de Dokkumer Ie beland. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Waarschijnlijk verloor de man de macht over het stuur en kon hij niet op tijd remmen.

De hulpdiensten werden gealarmeerd, maar de bestuurder kon zelf uit de auto en op de vaste wal komen. Omdat de auto relatief diep in het water ligt, wordt hij later vrijdag uit de Dokkumer Ie gehaald.