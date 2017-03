Raad Achtkarspelen niet blij met aanbesteding regiovervoer

De gemeenteraad van Achtkarspelen is niet blij met de uitkomst en de wijze waarop het regiovervoer in Noordoost-Fryslân aanbesteed is. Bij een vraag- en antwoordsessie zat de publieke tribune donderdagavond vól met personeel en cliënten van taxi Waaksma uit Koostertille. Dat bedrijf raakt het vervoer kwijt en de politiek is bang dat dat veel banen gat kosten. Veel om het besluit te keren kan de gemeente echter niet doen. Het bedrijf kan nog wel in beroep gaan, en doet dat ook, maakte directeur Rienk Waaksma bekend.