Mariniers roeien voor het goede doel

Meer dan 50 mariniers van de Dutch Marines Rowing Challenge roeien vrijdagavond om 20.00 uur van Den Helder naar Kornwerderzand. De roeitocht dient als training voor een langere tocht van 300 kilometer naar Duitsland, in juni. Ze maken deze roeitocht over de Waddenzee om geld in te zamelen voor collega's die fysiek, psychisch of financieel in de problemen zitten. Ze worden rond middernacht bij Kornwerderzand verwacht. Bij de roeiers zitten ook een aantal Friezen.