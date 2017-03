Boete voor dwarse Drachtster

Hij had te weinig geld bij zich en stuurde zijn zoon op pad om te pinnen. Toen de buschauffeur daar niet op wilde wachten en tegen de man zei dat hij de bus moest verlaten, weigerde hij dat. De man bleef ook zitten toen twee politieagenten de bus in stapten. Na een worsteling lukte het de politie om de man de bus uit te krijgen.

Met een nekklem werd geprobeerd om de man onder controle te krijgen, maar ook dat lukte niet. Hij gaf zich pas over toen de politie hem twee keer in zijn zij trapte. Volgens de rechter had de man naar de chauffeur moeten luisteren.