Basketballers van Aris weggespeeld door Donar

De basketballers van Aris zijn donderdagavond in de noordelijke basketbalderby tegen Donar uit Groningen keihard onderuitgegaan. In het Martiniplaza in Groningen werd het 105-56 voor de thuisclub. Donar is koploper in de basketbal league, Aris staat één na laatste. Het verschil op de ranglijst werd meteen pijnlijk duidelijk. Donar nam direct initiatief en gaf dat niet meer weg.