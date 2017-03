Friese wethouders slaan alarm om Participatiewet

Wethouders van negen Friese gemeenten hebben een landelijk manifest ondertekend. Ze waarschuwen dat door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. In heel Nederland hebben 232 politici het manifest getekend, dat aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur gericht is. Ze stellen dat er 400 miljoen euro extra nodig is om de zwakkere medemensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden en ondersteunen naar werk.