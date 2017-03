Vrijspraak voor Terwispeler voor gooien met bierflesje

Het slachtoffer reed op een quad door het weiland en daardoor kregen omstanders modder over zich heen. Als reactie hierop werden er meerdere flesjes naar de man gegooid, maar getuigen wezen de man uit Terwispel niet aan als schuldige.

Ook de verdachte ontkende. Hij had wel een flesje gegooid, maar die was niet hard en gericht. Tegen een anonieme getuige zou hij gezegd hebben dat hij het flesje wél gegooid had, maar dat vond de rechter te mager om de man te veroordelen. Door de vrijspraak kon de schadeclaim van de quadrijder, een bedrag van dik 1000 euro, niet worden toegewezen.