Circulaire Expo over hergebruiken grondstoffen

Leeuwarden is een permanente expositie rijker: de Circulaire Expo aan de Turfmarkt. Het is een initiatief van de vereniging Circulair Friesland. Zij willen dat onze economie straks zo werkt dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. De Circulaire Expo moet dat concreet maken. Er liggen nu veel diverse producten die je kunt bekijken: van halffabricaat tot zaken die de consument nu al kan gebruiken. Het streven is om het aantal producten nog verder uit te breiden en elke dagen de deuren te openen.