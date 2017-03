In Harlingen wordt vrijdag het aquaduct in de N31 naar zijn plek in het Van Harinxmakanaal gevaren. Eenmaal op de goede plaats aangekomen, laten ze de grote betonnen bak zinken. Publiek kan dit technische werk vanaf een rondvaartboot volgen, die speciaal voor deze gelegenheid naar de bouwplaats gevaren is.

De festiviteiten om de werkzaamheden heen zijn versoberd vanwege het dodelijke treinongeluk afgelopen maandag in Harlingen.