Filmcollectie echtpaar Zerb naar Fries Film Archief

Johan Hendrik Zerb (1920–2001) was dierenarts in Akkrum en amateurfilmer. Hij en zijn vrouw waren ze enthousiaste duikers. En ze maakte met een zelf gebouwde onderwatercamera opnames in Frankrijk en Spanje. In de collectie zitten ook beelden van Akkrum, met het UT-fabriek, ook filmt hij evenementen in het dorp. De films worden geïnvesteerd en gedigitaliseerd.