Zo voelt het om slachtoffer van mensenhandel te zijn

In het centrum van Leeuwarden kunnen mensen zich tien minuten lang verplaatsen in een slachtoffer van mensenhandel. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel heeft daar een mobiele escaperoom geparkeerd. Die is ingericht als bordeel. Bezoekers worden er in opgesloten en moeten door een soort van speurtocht in de kamer ontsnappen. Een spannend spel natuurlijk, maar er zit ook een doel achter.

De initiatiefnemers willen dat mensen zich bewust worden van het probleem mensenhandel, dat ze er bij stilstaan en nadenken.