In Fryslân stonden vroeger ook een soort kastelen zoals in Engeland, ze werden staten en stinzen genoemd. Amateur-archeoloog Robbert Velt uit Leeuwarden geeft aan de hand van oude vondsten onder de grond inzicht in de tijd van de staten en stinzen. We volgen hem bij een gastles op de Maximaschool in Leeuwarden voor onze serie over archeologie.