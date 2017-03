Primeur: De Kast speelt succes-CD integraal

"Er zijn meer dan 200.000 van verkocht, dat is echt veel. Het is echt onze topper, met wel vijf hits, waaronder In nije dei. In totaal staan er 16 nummers op en de plaat duurt een uur en tien minuten. Sommige nummers hebben we nog nooit live gespeeld, maar het lijkt ons hartstikke leuk en we kijken er echt naar uit." De muzikanten zijn al druk aan het repeteren. "Dat is wel mooi, je ontdekt die oude nummers weer, dat hebben we toch wel aardig gemaakt." Ook de plek van het festival spreekt Syb van der Ploeg aan. "Daar zat ik vroeger te vissen met mijn vader."