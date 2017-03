In Ureterp komt dit jaar ruimte voor 31 extra bouwkavels in het woningplan Hege Kamp. UIt marktonderzoek bleek dat daar behoefte aan is. Er komen 22 twee-onder-één-kap huizen, vijf rijtjeshuizen en vier vrijstaande huizen.

De nieuwbouw past in de plannen die Opsterland heeft voor de woningvoorraad in de gemeente. Die zijn er onder andere op gericht om mensen van alle leeftijden een woning te kunnen bieden.