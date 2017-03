Bijna alle kinderen in Achtkarspelen halen één of meer zwemdiploma's. Dat is meer dan vijf jaar geleden en ook meer dan in vergelijking met de landelijke cijfers. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de gemeente. Dat onderzoek is vijf jaar geleden ook gedaan.

Aanleiding was het afschaffen fan het schoolzwemmen. Achtkarspelen wilde weten hoe de situatie nu is. Uit onderzoek blijkt niet alleen dat dat wel goed zit, maar dat de helft van de kinderen ook diploma C haalt.