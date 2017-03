Gedetineerde vaders krijgen beter contact met hun kinderen

Het contact tussen vaders in de gevangenis en hun kinderen moet beter. Daarom is er in de PI Leeuwarden een nieuw project bedacht. Onderdeel van dat project is de nieuwe familiekamer. Daar kunnen vaders hun kinderen ontmoeten in een omgeving die niet echt doet denken aan een gevangenis, het lijkt op een normale huiskamer.

Humanitas Leeuwarden is ook betrokken. Die zijn bezig met het project Altijd Vader. Dit houdt in dat vrijwilligers van Humanitas families begeleiden.