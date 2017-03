De politie heeft donderdag in een woning in de gemeente Kollumerland een hennepkwekerij ontmanteld. In het huis zijn ruim 200 potten met hennep aangetroffen. Een 39-jarige verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem.