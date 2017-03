Bauke Vaatstra wil in gesprek met Jasper S., de moordenaar van zijn dochter Marianne. Dat zegt hij in een documentaire van Omrop Fryslân over 'herstelrecht', een stroming in het strafrecht waarbij niet de dader centraal staat, maar het slachtoffer. Het idee is dat het bij elkaar brengen van dader en slachtoffer helend kan werken en ze verder kunnen met hun leven. Bauke wil in een gesprek met Jasper S. antwoord op zijn vragen. "Ik wil weten wat er gebeurd is, ik wil hem in de ogen zien."