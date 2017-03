Celstraf voor vier overvallers coffeeshop Wolvega

Vier mannen die in januari vorig jaar met veel geweld een coffeeshop in Wolvega hebben overvallen, hebben celstraffen gekregen van tussen de een en drie-en-een-half jaar. De hoofdverdachte uit Den Haag kreeg de hoogste straf. Hij zou de mensen in de coffeeshop hebben bedreigd met een nep-kalasjnikov. Twee anderen kregen drie jaar en twee-en-een-half jaar. Een vierde verdachte kreeg een jaar gevangenisstraf.