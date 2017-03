Veel interesse voor melkveehoudersproject, opgave verlengd

Boeren die meedoen, krijgen duizend euro van de provincie als stimulatie. Er is al een groep van 60 boeren die informatie hebben gekregen en bezoek hebben gehad van een adviseur. Het project wordt georganiseerd door onder andere LTO Noord, Wetterskip Fryslân en de vakbond voor melkveehouders NMW.

Minder water van het erf

De samenwerkende partners streven ernaar dat er in 2012 80% minder water van het erf spoelt. "We hebben nu al ruim 700 deelnemers", zegt Peet Sterkenburgh van LTO Noord. "We zien dat er nog veel meer boeren zijn die graag mee willen doen. Dat is een goede zaak, want zo nemen we als sector ook echt onze verantwoordelijkheid als het gaat om het terugbrengen van het 'erfafspoelen'."

Reacties positief

De adviseurs gaan bij de boeren langs om met hun te kijken hoe ze het kunnen aanpakken, ze krijgen tot nu toe positieve reacties. "We zien dat veel melkveehouders al hebben nagedacht over mogelijke aanpassingen op het erf", vertelt landbouwadviseur Janke Kloosterman. "Een teken dat mensen gemotiveerd zijn en met de juiste instelling deelnemen. Als we samen met de ondernemer de situatie op het erf in kaart gebracht hebben, regelen we meteen ook de aanvraag voor de stimuleringsbijdrage. In principe is voor de melkveehouder alles geregeld als wij vertrekken.''