Geen tijdelijke woningen voor statushouders De Fryske Marren

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdagavond definitief besloten geen tijdelijke woningen te bouwen voor statushouders. In samenwerking met de woningcoöperaties is het geslaagd om genoeg bestaande huurhuizen te vinden voor statushouders. Ook omdat er minder vluchtelingen zijn, is de bouw van tijdelijke woningen niet meer nodig.