Sipke Hulshoff kan wel hoofdtrainer boven zich accepteren

Sipke Hulshoff kan wel accepteren dat er voor het komende seizoen een hoofdtrainer boven hem komt te staan. Dat zei de trainer donderdag na de training van zijn ploeg. "Ik ben nog een beginnend hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Maar ik wil wel een groot aandeel hebben in de veldtrainingen, want daar ligt mijn kracht", zegt Hulshoff. Na het vertrek van Arne Slot komend seizoen naar AZ, zullen begin volgende week de eindgesprekken met Sipke Hulshoff plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of hij verder kan als hoofdtrainer.