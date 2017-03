Woningbouwcoöperatie Accolade is begonnen met de sloop van de appartementen aan de Nachtegaalstraat in Drachten. Het gaat om een deel van het complex dat na de explosie van december 2015 is blijven staan.

Accolade hoopt in de zomer te kunnen beginnen met de nieuwbouw, maar dat hangt af van hoe snel het vergunningstraject zal verlopen. Het plan is om op diezelfde plaats 38 nieuwe appartementen te bouwen, geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens.