GroenLinks: ''Geen gas winnen bij Ternaard''

De raads- en statenleden van GroenLinks in Fryslân roepen Shell op om serieus te overwegen geen gas te winnen in de Waddenzee bij Ternaard. Volgens de partij is het bedrijf prima in staat over te stappen op een duurzame energievoorziening. Het zou mooi zijn als die omslag in Ternaard begint, schrijft GroenLinks in een brief aan Shell.