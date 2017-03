Verdachten van een misdrijf in Leeuwarden wonen in 70% van de gevallen in die gemeente. Dat blijkt uit analyse van de criminaliteitscijfers over 2016 van het CBS, h et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Landelijk gezien woont 55% van de verdachten van een misdrijf in de gemeente waar het delict gepleegd is. Andere gemeenten in Fryslân laten dezelfde cijfer zien. In De Fryske Marren gaat het b.v. om 52% en in Smallingerland om 59%.