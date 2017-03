Meedoen aan het Groot Fries Dictee? Dat kan dit jaar online

Bekende Friezen

De bekende Friezen die dit jaar meedoen aan het dictee zijn: parasportvrouw van het jaar Alyda Norbruis, skûtsjeschipper Sytze Brouwer uit Heerenveen en zijn tweelingbroer Harmen, troubadoer Frerik de Swetser, schrijfster Hilda Talsma, Tryater-acteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, presentator Willem de Vries alias Willem Waldpyk, zangeres Marit Talens en Omrop Fryslân-presentatrice Afke Boven.

Meedoen

Mensen die nog heel graag willen meedoen, krijgen zaterdag 1 april (geen grap) een laatste kans. In het radioprogramma Sneon yn Fryslân wordt een 'wildcard' weggegeven voor het dictee op dinsdag 4 april. Ergens in de provincie is een pakket met prachtige prijzen verstopt met onder andere die 'wildcard'. Volg de aanwijzingen in het radioprogramma met Diana de Groot en maak kans op dat allerlaatste plekje.

Het Groot Fries Dictee wordt op woensdag 5 april om 17.35, 19.35 en 21.35 uur uitgezonden bij Omrop Fryslân op televisie. Meedoen kan via de website van het Fries Dictee.