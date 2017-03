Slachtoffer ongeluk Lauwersseewei is 34-jarige Leeuwarder

De automobilist die woensdag om het leven kwam bij een aanrijding op de Lauwersseewei, is een 34-jarige man uit Leeuwarden, Op de weg tussen Aldtsjerk en Burdaard kwamen woensdagmiddag omstreeks drie uur een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing. De vrachtwagen was geladen met puin en kantelde dwars over de weg na de klap. De bestuurder van de auto was al overleden toen de hulpdiensten arriveerden.