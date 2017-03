Inspiratieavond over lokaal voedsel in Wirdum

Steeds meer mensen willen lokaal en kleinschalig eten en ook in veel restaurant staan streekproducten hoog op de menukaart. Daarom organiseert Landschapsbeheer Friesland donderdag een inspiratieavond in Wirdum. Veel Friezen willen tegenwoordig ook zelf hun voedsel telen. Het aantal lokale initiatieven daarvoor is de laatste jaren toegenomen.

Zo ook de dorpstuin van Snakkerburen, daar worden al jaren diverse gewassen gekweekt. Theo van der Molen, beheer van de tuin, is een van de sprekers bij de inspiratieavond in Wirdum.