Pieter de Nes krijgt lintje voor zijn werk in Kenia

Pieter de Nes (76) uit Haulerwijk heeft een lintje gekregen. De Nes was voorheen huisarts en heeft zich later erg ingezet voor Kenia. In het Afrikaanse land heeft hij een basisschool met peuterschool, een technische school en kortgeleden een school voor voortgezet onderwijs opgezet. Daarnaast stichtte hij twee weeshuizen en een bejaardentehuis, en zorgde hij voor een boerderij en een kledingmakerij.

De nes werd ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Oosterman reikte de onderscheiding uit.