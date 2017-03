De Lauwerszeeweg tussen Aldtsjerk en Burdaard is sinds woensdagochtend 22.00 uur weer open. Bij een ernstig ongeluk eerder op de middag kwam de bestuurder van een auto om het leven. Hij was in botsing gekomen met een vrachtauto. Door de klap kantelde de vrachtauto met grote betonblokken en ander puin. Het was een ravage op de weg.

Vanwege het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en het opruimen van de wrakken en de rommel op de weg, was een stuk van de