Harlingen gaat niet zomaar weer in zee met Van Meurs

Van Meurs regelt al 25 jaar het parkeren op de twee grote parkeerlocaties, het terrein Tsjerk Hiddes en de parkeergarage bij de veerboten.

Het contract werd om de vijf jaar bijna zonder discussie verlengd. Ook nu heeft Van Meurs aangegeven graag door te gaan met de exploitatie van de twee grote parkeerplaatsen in de stad.

Wethouder Harry Boon zegt dat hij niks kan zeggen over de status van de onderhandelingen. Er zijn daar diepgaande gesprekken, zo antwoordde Boon op vragen in de raad. Het parkeren kan wel gewoon doorgaan. Er is alleen nog geen contract en ook is er nog geen prijs vastgelegd, zo zei de wethouder.