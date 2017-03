In Heerenveen is dinsdagavond een bushokje beschoten met een luchtdrukpistool. Het bushokjes staat aan de straat Vogelwijk. Een getuige belde de politie over de schietpartij. Maar de schutter was al weg. De politie zoekt een blanke jongen met een halflange, blauwe jas aan. Hij was via de straat Uilevlucht weggefietst.