Nieuw plan zonnepark krijgt ook geen fiat van gemeente

De gemeente Leeuwarden wil ook niet meewerken aan de plannen voor een zonnepark van Groen Leven bij Wirdum. In het dorp is woensdagavond overleg met de inwoners. De gemeente praat met Dorpsbelang en bij dat overleg is ook een wethouder aanwezig.

Het bedrijf Groen Leven uit Heerenveen wilde bij Wirdum een zonnepark van 17 hectare aanleggen. In het dorp zijn ze op de plannen tegen. Vorige week werden de plannen van een Duits bedrijf voor 41 hectare zonnepanelen ook al afgeschoten. De reden is dat dat park veel te groot zou worden.